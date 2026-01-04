Haberler

Isınmak için arabaya girdi araç yanınca feci şekilde can verdi

Isınmak için arabaya girdi araç yanınca feci şekilde can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de ısınmak için tamirhanenin önündeki otomobile giren evsiz bir şahıs, araçta çıkan yangın sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de ısınmak için tamirhanenin önünde tamir için otomobile giren evsiz şahıs, otomobilde çıkan yangın sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay 03.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk havada ısınmak için tamirhane önünde tamir edilmesi için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Bir süre sonra araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu bilincini kaybeden şahıs yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye otomobilin içindeki cansız bedeni görünce polis ekiplerine haber verdi. Yanan aracın olduğu yere çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin sahibi ve tamirhanede çalışan tamirci çağrıldı. Olay yerinde alınan ilk ifadelere göre otomobilin 1 aydan fazla süredir tamirhanede beklediği, camının kırık olduğu öğrenildi.

Isınmak için araca girdi yanarak hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekipleri yangının neden çıktığını ve hayatını kaybeden sokakta yaşayan kişinin hayatını neden kaybettiği üzerine incelemede bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin içinde cenin pozisyonunda bulunan evsiz şahsın civarda sokakta yaşadığı ısınmak için daha önce başka arabaların da içine girdiği öğrenilirken yanan aracın içine de soğuk havadan korunmak için girdiği tahmin ediliyor. Yetkililer hem yangın hem de hayatını kaybeden şahıs için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
Avrupa'nın dev ülkeleri, Maduro'yu yalnız bıraktı: Hiç üzülmüyoruz, sevinçliyiz

Avrupa'nın dev ülkeleri, Maduro'yu yalnız bıraktı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi