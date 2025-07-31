Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kağıthane'de bir gecekonduda yaşayan şahıs, mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan ev arkadaşını bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, şüphelinin olaydan kısa bir süre önce marketten yumurta aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gürsel Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.

Kağıthane'de ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kağıthane'de ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

EVE GİDEN ARKADAŞLARI BULDU

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kağıthane'de ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane'de ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

MARKETTEN YUMURTA ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı

Tasarımını bizzat kendisi yaptı! Sultan 2. Abdülhamid'in saati satışta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.