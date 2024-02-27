Dehşet anları kamerada! Kayan kamyoneti durdurmaya çalışan şoför, 2 aracın arasında sıkıştı

Kağıthane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan şoför ise otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı.

Olay, saat 09.15'te Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetle bir işyerine gelen işçi, yanlış kumaşı indirince geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför ve işçi kumaşları kamyonete koyduğu esnada el freni çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı.

TUTARAK KAMYONETİ DURDURMAYA ÇALIŞTI

Aracın kaydığını fark eden şoför önce arkasından tutmaya çalıştı; ancak tutamayınca araca binmek istedi. Bunda da başarısız olan şoför, kamyoneti ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı. Şoför yaralanarak yere düşerken, kamyonet ise park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

SIKIŞARAK YARALANAN ŞOFÖR TEDAVİ ALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda bir kadın ve çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş ise kamyonetin kaydığını şoförün ise aracı tutmak isterken arada sıkıştığını söyledi. Feci kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kamyoneti durmaya çalışan şoförün iki aracın arasına sıkıştığı görülüyor.