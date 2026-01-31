Kağıthane'de benzin istasyonunda 2 minibüs alev aldı

Kağıthane'de bulunan bir benzin istasyonunda park halindeki 2 minibüs alev aldı. Yangın benzin istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 04: 30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple cadde üzerinde bulunan benzin istasyonunda park edilmiş vaziyetteki 2 minibüs alev aldı. Yangının etkisiyle bölgede yoğun duman oluştu. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasının ardından yangın, benzin istasyonuna sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonrası yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yanan minibüslerden 1'i kullanılamaz hale gelirken diğer minibüste maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL