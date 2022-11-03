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Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu

3. Sayfa Haberleri

Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu 5 metre yüksekten köprü inşaatına düşen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 4 ölü Afyonkarahisar'da yol yapım çalışmasından dolayı yolu karıştıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre...

Kağıt gibi ezilen otomobil 4 kişiye mezar oldu

5 metre yüksekten köprü inşaatına düşen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 4 ölü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yol yapım çalışmasından dolayı yolu karıştıran sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten inşaat alanına düştü. Kağıt gibi ezilen otomobilde 3'ü aynı aileden 4 kişinin cesedi güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 FT 500 plakalı otomobil yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede bir anda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki trafik tabelalarına çarptı, ardından toprak birikintisini aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten yapımı devam eden köprü inşaatına düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler taklalar attığı için adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından Hüseyin A., Deniz Ç., Hasan Ç. ve Emin Ç.'nin cansız bedenlerine ulaştı. Aracın tavanı kesilerek çıkarılan cenazeler ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölen şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren aile üyelerini jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

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