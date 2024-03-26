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Kafkametler'in kayıp mürettebatı hala aranıyor

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Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 128 gündür sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım'da batan kuru yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 128. gününde devam etti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumlar denizden arama çalışmalarını sürdürdü. Kıyı bölgesi, limanların içi ve dışındaki çalışmalara dalgıçlar da eşlik etti. Batan Kafkametler'in enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

İlçede aynı gün ikiye bölünen Kamerun bayraklı Pallada isimli geminin enkazı kesilerek kamyonlara yükleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Zonguldak Ereğli AFAD 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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