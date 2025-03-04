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Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti

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Temizlik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, Ramazan ayının vazgeçilmez olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti. Ezildi, yıllardır değişmeyen "oruç bozan durumlar" hakkındaki sorulara düşündüren bir tepki gösterdi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ekranların vazgeçilmez isimlerinden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geleneksel iftar ve sahur programlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ancak yıllardır değişmeyen "oruç bozan durumlar" hakkındaki sorular, bu yıl da gündeme oturdu. Sosyal medyanın sevilen ismi Kadir Ezildi, aynı klişe soruların tekrar tekrar sorulmasına isyan etti.

KADİR EZİLDİ NİHAT HATİPOĞLU'NA GELEN ORUÇ SORULARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Temizlik programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her yıl tekrarlanan oruç sorularından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Bu sene ne olur şu televizyonlarda tuhaf tuhaf sorular sormasınlar. Hâlâ 'Diş macunu orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı?' diye soranlar var.

DÜŞÜNDÜREN SORULARI PEŞ PEŞE SIRALADI

Onun yerine sorun, 'Babamdan kalan malı kız kardeşime vermedim tek başıma yedim tutuğum oruç kabul olur mu?', ya da 'Gelinime eziyet ettim tutuğum oruç kabul olur mu?, 'Yaşlılarımız vardı bakmadım, tutuğum oruç kabul olur mu?' böyle şeyler sorun." ifadelerini kullanan Ezildi, takipçilerinden tam not aldı.

Kadir Ezildi, Nihat Hatipoğlu'na gelen sorulara isyan etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMuhammet Akbulut:

boş yapma kadir ezildi...

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Sen biliyor olabilirsin ama yeni izleyiciler yeni ergenliğe ulaşan ve bilmeyenler olabilir.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Türkiye nasıl bir yer oldu diye soran olursa, İlkokul mezunu tıp konferansı veriyor, Ortaokul mezunu banka yönetiyor, Üniversite mezunu da simit satıyor dersiniz.

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Haber YorumlarıAlpa Gan:

Islam ilmihali okusunlar dini kitaplar mealler okusunlar ,nihat hatipoglu gibi ramazanlarda televizyonlarda ceplerini parayla dolduruyorlar,dinden para kazaniyorlar, hayatta izlemedim izlememde

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Haber YorumlarıKara_kalem:

NEDEN GİDER YAPIYORSUNKİ SEN HATİPOĞLUNA HER YIL AYNI SORU SORULUYOR HER YILDA FARKLI KAFALARDAN FARKLI YORUM GELİYOR HATİPOĞLUDA 23 SENEDİR AYNI VAAZLERİ VERİYOR FARKI NE FARKI HALEN İSLAMI ANLYAMAYAN BİR KİTLE HER YIL BİR AYDA BİR YILLIK YAŞAM PARASI KAZANAN HOCALAR HEPSİ AYNI KURANI OKUR AMA HEPSİ AYRI CEVAP VERİR HERSİNİN RABBİ BİR AMA FARKLIMIŞ GİBİ YORUM YAPAR KISACAI BIKTIK SİZLERDEN ARTIK BİRİNİN BİR SÖZÜ VAR İSLAMIN GÜNCELLEMESİ GEREK ZATEN SİZLER HER SENE GÜNCELLİYOR

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