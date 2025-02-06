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Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler

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Adana'da bilinmeyen bir sebeple tartışan çift, aile bireyi olduğu düşünülen genç kadını saçlarından sürükleyerek hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuk, erkek tarafından darbedildi. Yaşanan olaylar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da çift oldukları tahmin edilen erkek ile kadın, aile üyesi olduğu düşünülen tartıştıkları kadını saçlarından sürükleyip hafif ticari araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada çifte engel olmak isteyen kız çocuğu erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. Olay, saat 09.00 sıralarında D-400 kara yolu Kürkçüler mevkisinde yaşandı. Aynı aileden oldukları düşünülen, kimlikleri belirlenemeyen çift ile kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı. Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın araçtan indi.

ÇİFTİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Araca binmeye ikna edemedikleri genç kadını darbeden çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kız çocuğu da inerek, çifte engel olmaya çalıştı. Adam, çocuğa tokat attı. Genç kadını araca bindiren çift daha sonra yolculuğa devam etti. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Çiftin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadını saçlarından sürükleyip, kız çocuğunu da darbettiler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

En azından aracın plakasını alıp emniyete bildirseydiniz . Adama vicdanlı yanlış bir şey yapma yarın pişman olursun falan deseydiniz

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