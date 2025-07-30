Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Evliliklerle Mücadelede Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Evliliklerle Mücadelede Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Kars'ın Susuz ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve erken yaşta zorla evliliklere karşı farkındalık etkinliği düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması tanıtıldı ve toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Susuz'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtılırken, "Kadına El Kal-ka-maz" mottosu ile şiddetin her türlüsüne karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.

Kars'ın Susuz ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, vatandaşlara KADES uygulamasının nasıl indirileceği ve kullanılacağı anlatıldı. Emniyet birimleri, uygulamanın kadınların maruz kalabileceği tehdit, taciz ve şiddet durumlarında hızlı bir şekilde kolluk kuvvetlerine ulaşmalarını sağladığını vurguladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca erken yaşta ve zorla evliliklerin hem birey hem de toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmede, erken evliliğin çocuk hakları ihlali olduğuna ve psikolojik, sosyal, ekonomik sonuçlarına değinildi.

Vatandaşlara broşür dağıtılarak bilinçlendirme çalışmaları yapılırken, kadınların karşılaşabilecekleri şiddet durumlarında sessiz kalmamaları ve hukuki haklarını aramaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini ve toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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