Kadın vatmanın zor anları! Yapılanlara dayanamayıp ağlayarak perdeyi kapattı

Aksaray'da meydana gelen tramvay arızası sırasında bazı yolcular, durumu kadın vatmana tepki göstererek protesto etti. Arıza nedeniyle ilerleyemeyen tramvayın camlarına vuran ve yüksek sesle şikayette bulunan bazı yolcular, vatmanı zor durumda bıraktı.

Olayın ardından büyük stres yaşayan kadın vatman, gözyaşlarına hâkim olamayarak tramvay kabinindeki perdeyi indirdi. Yaşanan anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, birçok kişinin tepkisine neden oldu. Kullanıcılar, vatmana yönelik sert tepkinin haksız olduğunu belirterek, teknik arızalar nedeniyle çalışanların hedef alınmaması gerektiğini savundu.