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Kadın sürücüye "çakarlı" araç kullanımı pahalıya patladı

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İstanbul'da çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan kadın sürücü, görüntülerin ardından tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aracının çakar hakkının iptal edildiğini belirterek, "155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

Çakarlı araç kullanımına karşı vatandaşların tepkisi artarken, bunun son örneği İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Bir kadın sürücü emniyet şeridinde çakarlı aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

"TAHSİSLİ ARAÇ" KARŞILIĞINI VERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaş emniyet şeridinde ilerleyen araca yaklaşarak sürücüye tepki gösterdi. Vatandaş, aracın sürücüsüne "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye sorarken, sürücünün yanıtı "Tahsisli araç" şeklinde oldu.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Araç tespit edilirken, kadın sürücünün çakar hakkı iptal edilip para cezası kesildi.

ÇAKAR HAKKI İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı (çakar) iptal edildi.

155 BİN 401 LİRA PARA CEZASI

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle: ışıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak, emniyet Şeridi İhlali Yapmak, geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak, seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak, emniyet Kemeri Kullanmamak ve standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Kadın sürücüye
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıBüşra :

Aracın çakar hakkı mı varmış. Neden nasıl niçin kim vermiş. Sosyal medyaya çıkmasa öyle devam edecekti. Denetim filan ancak garibana yapılıyor

Yorum Beğen383
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıBen K:

Çakar hakkı iptal edilmiş. Demek ki çakar hakkı varmış kadının. Kimlere veriliyor görün işte...

Yorum Beğen277
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıCengizhan Tan:

Koyar mı onlara 150 bin bi Allah desin bir merso daha alır.

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıBen K:

Yahu kimmiş kadın, kimin nesiymiş? AKP li olmasa yedi ceddi araştırılırdı, sanırım Peşkeş çekilmiş çakar şimdi de isim ve bağlantı açıklanmadan iptal... Bu ceza onlara koymaz ki.

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıKoyunlara Fısıldayan adam:

Halk için evet yüksek ama vergilerle hallolur bisey olmaz

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

“Lütfen inanmış gibi yapalım ve asla bir daha böyle görüntüler olmayacaktır. “halkımız müsterih olsun tamam

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Haber YorumlarıYusuf Taşkan:

O para onların günlük kazançları onlar için sıkıntı yok

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Haber YorumlarıA. Erol:

hapse atılmalı. polis taklidi yapmak çok büyük suçtur.

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Haber YorumlarıSuat GÖNÜLTAŞ:

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİMİ, GEÇEN GÜNKÜNEDE AYNI CEZA KESİLDİ, BU ARAÇDA DAHA FAZLA SUÇ İHLAL OLMASINA RAĞMEN NEDEN AYNI CEZA KESİLDİ O CEZA BUNLARIN UMRUNDA OLMAZ.

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Haber YorumlarıJon snow:

Kardeşim bu çakarlaei takan aptallar neden takarki. Neden izinsiz evraksız takılıyor

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