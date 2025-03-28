Kadın kılığındaki suç makinesi havalimanında yakalandı, 'kocam' dediği eniştesi çıktı

Kars'ta Harakani Havalimanı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanına yolcu olarak giriş yapan kadın görünümlü kişi ile yanında bulunan eşi olduğunu beyan eden kişinin hareketlerinden şüphelendi.

ÇARŞAF GİYEN KİŞİ ERKEK ÇIKTI

Bunun üzerine kadın kılığına giren şüpheliden kimlik ibrazı istenildi. Üzerine sahte kimlik bulunan kadın kılığına giren şüpheli G.İ. ismine ait kadın kimliği ibraz etti. Kadının hareketlerinden şüphelenen polis şüpheliyi arama kabinine aldı. Yapılan aramada kadın görünümlü kişinin S.K. isimli erkek olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Kadın kılığına girerek polisten kaçmak isteyen ve polisin dikkati sonucu yakalanan S.K.'nin yapılan GBT sorgulamasında, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması," "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek", "Şantaj", "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık", "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarından aranma kaydının bulunduğu ve "Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine teslim edildi.

"KOCAM" DEDİĞİ KİŞİ ENİŞTESİYMİŞ

Öte yandan, kadın kılığına giren S.K.'nin yanında bulunan ve eşi olduğunu ileri süren kişinin H. İ. Olduğu ve S.K.'nin eniştesi olduğu tespit edildi. H.İ ise suçluyu kayırma suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.