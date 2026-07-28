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Bursa'da Kahraman Doktor: Kalbi Duran Hastaya Sedyede Kalp Masajı Yaptı

Bursa'da Kahraman Doktor: Kalbi Duran Hastaya Sedyede Kalp Masajı Yaptı
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Bursa'da özel bir hastane önünde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'in kalbi durdu. Olay yerine gelen kadın doktor, hastayı sedyeye alırken kalp masajını sürdürmek için sedyeye çıktı ve hastayı acil servise kadar bırakmadı. Doktorun müdahalesiyle yeniden kalbi çalışan Aktiz yoğun bakıma alınırken, doktorun çabası sosyal medyada büyük takdir topladı.

Bursa'da özel bir hastanenin acil servisinde görevli kadın doktor, hastane önünde meydana gelen kazada yaralıya müdahale etti. Kalbi duran bir gence acil müdahale eden doktor, sedye üzerinde yaptığı kalp masajına hasta acil müdahale odasına alınana kadar devam etti. Doktorun hayat kurtaran bu çabası sosyal medyada binlerce kişinin takdirini kazandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Mudanya Yolu üzerindeki bir özel hastane önünde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı vatandaşa sağlık ekipleri anında müdahale etti. Hastanenin acil servisinden olay yerine gelen bir kadın doktor, kalbi duran Abdullah Aktiz'e kalp masajı yapmaya başladı. Kahraman doktor hasta sedyeye alındığı sırada kalp masajına ara vermemek için kendisi de sedyeye çıktı. Sağlık görevlileri sedyeyi hastaneye götürürken de sedyeden inmeyip kalp masajına devam eden doktor, kalbi duran yaralı adamın kalbinin yeniden çalışmasına vesile oldu. Yoğun bakım ünitesine alınan Aktiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği, kendisine çarpan 16 TAM 49 plakalı otomobilin sürücüsü M.M.D.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

2018 yılında bıçaklanan bir hastaya Bursa Devlet Hastanesi'nde bu şekilde müdahale eden bir doktor yılın doktorları arasına girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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