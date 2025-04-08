Kadın çalışanını kıyafetini değiştirirken gizli kameraya alan diş hekimine hapis cezası

Madrid yakınlarındaki Alcorcón'da bir diş kliniğinde çalışan resepsiyonist Arancha, patronunun kendisini gizlice kaydettiğini öğrendi ve mahkemeye başvurdu.

Arancha her gün işyerinde kıyafetlerini değiştirmek için küçük bir depo-laboratuvar alanını kullanıyordu. Şubat 2016'da kliniğin resepsiyon alanında bir USB bellek buldu. Sahibini bulmak için bilgisayara bağladığında, kendisinin iç çamaşırlarına kadar soyunurken kaydedilmiş görüntülerini gördü.

Kayıtlar arasında şu rahatsız edici diyalog da vardı: Kapı aralıkken Arancha soyunmaya başladığı sırada, patronu (diş hekimi) kapının kolunu tutarak: "Kalabilir miyim? İstiyorum," diye sormuştu. Arancha: "Hayır, hayır," diyerek temkinli bir şekilde gülmüş ve "Kapıyı kapat," demişti.

Móstoles Ceza Mahkemesi hakimi José Pedro Vázquez, 53 yaşındaki diş hekimini (J.A.R.R. inisiyalleriyle tanımlanan) üç yıl hapis cezasına çarptırdı, üç yıl süreyle mesleğini icra etmesini yasakladı ve 7.500 Euro para cezası ile mağdura 3.000 Euro tazminat ödemesine hükmetti.

Hakim, diş hekiminin "şehvetli niyetlerle" hareket ettiğine ve "en az altı kez" çalışanını gizlice kaydettiğine kanaat getirdi. Diş hekiminin, odadaki kasadan para çalındığı için kamera yerleştirdiği savunması reddedildi.

Bu, Arancha'nın ikinci zaferi oldu. Daha önce Ocak 2019'da Yüksek Mahkeme, diş hekimini "temel haklarını ciddi ve tekrar tekrar ihlal ettiği" gerekçesiyle 62.500 Euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Arancha'nın avukatı Juan Antonio Jiménez-Piernas: "Hiçbir zaman bu noktaya gelmek istemedik, ancak sanık müvekkilimin yaşadıklarını yeniden yaşamasını tercih etti, bizi onu mahkemede yenmek zorunda bıraktı," dedi.