Kadıköy'de otobüsün geç gelmesine öfkelenen kalabalık İETT aracının önünü kesti - Haberler

Kadıköy Uzunçayır İETT otobüs duraklarında iş çıkışı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, otobüslerin duraklara geç gelmesi sonrası yolu kapattı. Vatandaşlar ile İETT sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç trafiğine kapatılan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"20 DAKİKADA BİR GELMESİ LAZIM"

Uzun süredir otobüs beklediğini belirten vatandaşlardan Tarık Şahin, "Yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Sultanbeyli'ye giden İETT aracının uzun süredir gelmediğini belirten yaklaşık 300 kişi yolu kapattı. Çok sayıda polis ekibi geldi. Yolu kapatanların dediğine göre; yaklaşık 1 saattir otobüs gelmiyormuş. Normalde 20 dakikada bir gelmesi gerekiyor. Polis ekipleri gelince kısa sürede yol yeniden açıldı" diye konuştu.