'Memelere özgürlük' pankartıyla yürüyen fenomen Melisa Aydınalp hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Sosyal medya fenomeni Melisa Aydınalp, 10 Aralık 2023 tarihinde Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak vaziyette elinde "Memelere özgürlük" yazılı bir pankart ile yürüdü. Fenomene tepki gösteren bir vatandaş pankartı alarak yırtınca ikili arasında sözlü tartışma çıktı.Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Melisa Aydınalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydınalp hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

"NE ZAMAN NORMAL KIYAFETİMLE YÜRÜYÜŞ YAPSAM GÖZALTINA ALINIYORUM"

Aydınalp ifadesinde, "Protesto hakkımı kullanmak amacıyla yürüyüş yaptım. Bu arada arkadaşım da beni çekti. Vücudumun herhangi bir yeri de açık değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman böyle normal kıyafetimle yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da etkiliyor. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" dedi. Aydınalp, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 YIL KADAR HAPİS İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Melisa Aydınalp'in, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Melisa Aydınalp'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.