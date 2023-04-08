Kadıköy'de kafede kadını silahla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis talebi Kadıköy'de kafede Mihriban Arduç'u öldüren saldırgan Hakan Asilkan hakkında müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kadıköy'de kafede kadını silahla vurarak öldüren sanığa müebbet hapis talebi

İSTANBUL - Kadıköy'de kafede Mihriban Arduç'u öldüren saldırgan Hakan Asilkan hakkında müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kadıköy'de 13 Ağustos 2022 tarihinde bir kafede Mihriban Arduç'u silahla ateş ederek öldüren Hakan Asilkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktül Elif Mihriban Arduç'un olay günüOsmanağa Mahallesi Ali Suavi Sokak üzerinde bulunan bir kafede sanık Hakan Asilkan tarafından ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olay günü kafede ayakta olan ve sağ elinde silah bulunan sanığın yerde oturur pozisyonda bulunan maktüle bir kaç kez ateş ettiği akabinde de olay yerinden uzaklaşarak kameranın açısından çıkdığı aktarıldı.

Kıskançlık yüzünden ateş etmiş

Sanık Hakan Asilkan ifadesinde, maktulün 2006 yılından itibaren dini nikahlı eşi olduğunu, olay yeri olan kafenin maktül Arduç ile beraber açtıklarını, kafede aşçı olarak yanlarında çalışan Fatih Çetinkaya'nın maktül ile aralarında bir yakınlaşma olduğunu öne sürerek, bu durumu Arduç'a sorduğunu onun da kendisne küfür ederek "sen bana karışmazsın, benim arkadaşım da olur, sen de git kendine başkasını bul" dediğini, olay günü kafedeyken tekrardan bu konunun açılmasının ardından maktülün kendisine yönelik ağır itamlarda bulunduğunu ve kendisininde olayın şokuyla üzerinde taşıdığı tabanca ile maktüle ateş açtığını anlattı.

İşyeri çalışanlarından olan tanık Saruhan Kamcı ise, olay günü sanık ile sohbet ettiklerini, sanığın biraz alkollü olduğunu belirterek, çay almak için kafeye girdiği sırada ikilinin tartıştığını ve maktülün "ne oldu benim silahımla beni mi vuracaksın" dediğini duyduğunu, sanığın ise "evet öldürürüm" diye karşılık verdiğini sonrasında kendisinin dışarı çıktığını ve bir süre sonra içeriden 4-5 el silah sesi geldiğini duyduğunu ifade etti.

İddianamede, sanık Hakan Asilkan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.