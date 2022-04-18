Kadıköy'de inşaatta istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu

Kadıköy Kozyatağı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir inşaat alanında saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, inşaat çalışması esnasında inşaat sahasında istinat duvarının çökmesi sonucu göçük yaşandı.

GÖÇÜK ALTINDA KİMSENİN OLMADIĞI BİLGİSİ GELDİ

Olayı gören inşaat işçileri 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Göçüğün oluştuğu alanın yan tarafında bulunan 5 katlı bina tahliye edilirken, göçük altında kimsenin olmadığı bilgisine ulaşıldı. İstinat duvarının çökmesiyle göçüğün oluştuğu inşaat alanı havadan görüntülendi.