İnsanlık ölmemiş! Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu - Haberler

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İnsanlık ölmemiş! Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnsanlık ölmemiş! Eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu

Kadıköy'de eski sevgilisinin kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.'yi darp ederek dışarı çıkardı.

Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı. Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.

Kadıköy'de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu

Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk. Diğer esnaf arkadaşlarla olaya müdahil olduk. Ben de 4 kız babasıyım, kendi evladımız gibi saldırganın elinden aldık. Polisler gelerek gözaltına aldı." dedi

Esnaf Yalçın Yıldırım ise "Kadının kolundan çekilerek zorla taksiye bindirilmek istendi. Çevredeki esnaflar da kadına yardımcı oldu. Adamın birkaç kez kadını darp etmeye çalışmış. Kadını kaçırmaya çalışmış, taksici de gitmemiş. Bütün esnaf kadına yardım etti" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de eski sevgilisini kaçırmaya çalışan şüpheliye esnaf engel oldu

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy 3. Sayfa Güncel Haberler

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