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Önce kuruyemişçiyi rehin aldı sonra intihara kalkıştı! Özel harekattan başarılı kurtarma operasyonu

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İstanbul'da bir kuruyemiş dükkanına elindeki cam parçasıyla giren şahıs, dükkan sahibini rehin aldı. Dükkan sahibi, polis ekiplerinin çabalarıyla kurtarıldı. Saldırgan ise gözaltına alındı. Kurtarma anlarında kameralar da kayıttaydı.

İstanbul Kadıköy'de hareketli dakikalar yaşandı. Elindeki cam parçasıyla girdiği dükkanın sahibi rehin alan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırganın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

DÜKKAN SAHİBİNE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Olay, Kadıköy Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına girerek dükkan sahibi İsmail Danacı'yı rehin aldı.

ÖZEL HAREKATTAN KURTARMA OPERASYONU

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rehin alınan dükkan sahibi İsmail Danacı'yı şahsın elinden aldı.

KENDİSİNİ KESMEK İSTEDİ

Şahıs cam parçasını boğazına dayayarak kendini kesmek istedi. Polis ekipleri uzun bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsı özel harekat polisi dükkana girerek gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi.

"BOĞAZINA CAM PARÇASI DAYADI"

Mahalle esnafından Murat Baycan, "İleriden cam parçası alarak buraya geldi. Trafiği kilitledi. Boğazına cam parçasını dayadı. Kuruyemiş dükkanına girdi. Arkadaşı rehin aldı. Polis ekipleri tarafından arkadaş kurtarıldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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