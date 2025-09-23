Haberler

Kabil'den Yeni Delhi'ye Gizlice Uçan 13 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 13 yaşındaki bir çocuk, meraktan dolayı Kabil Havalimanı'na girerek bir yolcu uçağının iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a uçtu. Yeni Delhi'ye ulaştığında pistte bulunan çocuk gözaltına alındı ve geri Kabil'e gönderildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 13 yaşındaki çocuk, bir yolcu uçağının iniş takımlarının bulunduğu bölüme saklanarak Hindistan'a uçtu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 13 yaşındaki bir çocuk, geçtiğimiz pazar günü Kabil Havalimanı'na girerek yolcuların arasına karıştı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Kam Havayolları'na ait RQ-4401 sefer sayılı yolcu uçağının iniş takımı yuvasına gizlice giren çocuk, arka tekerlek bölmesine saklandı. Tehlikeli bir şekilde yaklaşık 2 saat yolculuk yapan Afgan çocuk, uçakla birlikte Yeni Delhi Uluslararası Havalimanı'na vardı. Havalimanı yetkilileri Afgan çocuğu pistte tek başına dolaşırken buldu. Hint polisi tarafından gözaltına alınan çocuk, aynı uçakla Kabil'e geri gönderildi. Çocuğun yetkililere, "meraktan" bu yolculuğu yaptığını söylediği öğrenildi.

Hindistan medyası, 13 yaşındaki çocuğun İran'a seyahat etmek istediğini, bindiği uçağın Delhi'ye gittiğini bilmediğini aktardı. - KABİL

