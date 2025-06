Jeff Garlin nakit alamadı, sahneye çıkmadı

Ünlü komedyen Jeff Garlin, geçtiğimiz hafta sahne alacağı stand-up gösterisine çıkmayı son anda iptal etti. Sebep ise oldukça dikkat çekici: Organizasyon yetkilileri, kendisine anlaşılan 800 dolarlık ücreti nakit yerine çekle ödemek istedi. "Curb Your Enthusiasm" dizisindeki Jeff Greene karakteriyle tanınan 62 yaşındaki komedyen, Güney Kaliforniya'daki Calabasas Country Club'ta düzenlenen özel bir komedi yemeğinde başrol olarak sahneye çıkacaktı. Ancak etkinliğe geldiğinde ödemesinin nakit yapılmadığını öğrenince sahneye çıkmayı reddetti.

İZLEYİCİLER TEPKİLİYDİ

Yaklaşık 40 kişilik izleyici grubunun büyük kısmı Garlin'i izlemek için mekâna gelmişti. Lüks banliyö Calabasas'ın seçkin sakinlerinden oluşan seyirci kitlesi yaşananlara tepkiliydi. Bir kaynak, "Kalabalık çok sinirlendi. Çoğu kişi sadece Jeff'i görmek için gelmişti," ifadelerini kullandı.

"TAKINTILI BİRİ"

" Jeff Garlin'in, yıllarca HBO'nun "Curb Your Enthusiasm" dizisinde ve ABC'nin 10 sezon süren "The Goldbergs" dizisinde yer aldığı; ayrıca "Arabalar 2", "Oyuncak Hikâyesi" ve "WALL-E" gibi yapımlarda da seslendirme yaptığı düşünüldüğünde, 800 dolarlık bir ödeme için gösteriye çıkmaması şaşkınlıkla karşılandı. Ancak konuya yakın bir kaynak, meselenin paradan ziyade Garlin'in kişisel takıntılarıyla ilgili olabileceğini öne sürdü: "Jeff oldukça nevrotik biri olabilir. Bazı şeylere fazla takılıyor."

STAND-UP ONUN KÖKÜ

Her ne kadar oyunculuk kariyeriyle bilinse de Jeff Garlin aslında bir stand-up komedyeni. Kariyerine 1980'lerde doğduğu Chicago'da başlayan Garlin, o dönem Steve Carell ve Stephen Colbert gibi isimlerle birlikte ünlü Second City komedi grubunun da üyesiydi. Jeff Garlin cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.