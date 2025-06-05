Jeff Garlin nakit alamadı, sahneye çıkmadı

Jeff Garlin nakit alamadı, sahneye çıkmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü komedyen Jeff Garlin, sahne alacağı gösteriye dakikalar kala sahneye çıkmaktan vazgeçti. Nakit ödeme bekleyen Garlin'e çek verilince gösteri iptal edildi. Ancak yakın çevresine göre asıl sorun para değil. "Jeff oldukça nevrotik biri olabilir. Bazı şeylere fazla takılıyor" diyen bir kaynak, komedyenin her şeyi büyütmeye eğilimli olduğunu belirtti.

Ünlü komedyen Jeff Garlin, geçtiğimiz hafta sahne alacağı stand-up gösterisine çıkmayı son anda iptal etti. Sebep ise oldukça dikkat çekici: Organizasyon yetkilileri, kendisine anlaşılan 800 dolarlık ücreti nakit yerine çekle ödemek istedi. "Curb Your Enthusiasm" dizisindeki Jeff Greene karakteriyle tanınan 62 yaşındaki komedyen, Güney Kaliforniya'daki Calabasas Country Club'ta düzenlenen özel bir komedi yemeğinde başrol olarak sahneye çıkacaktı. Ancak etkinliğe geldiğinde ödemesinin nakit yapılmadığını öğrenince sahneye çıkmayı reddetti.

İZLEYİCİLER TEPKİLİYDİ

Yaklaşık 40 kişilik izleyici grubunun büyük kısmı Garlin'i izlemek için mekâna gelmişti. Lüks banliyö Calabasas'ın seçkin sakinlerinden oluşan seyirci kitlesi yaşananlara tepkiliydi. Bir kaynak, "Kalabalık çok sinirlendi. Çoğu kişi sadece Jeff'i görmek için gelmişti," ifadelerini kullandı.

"TAKINTILI BİRİ"

" Jeff Garlin'in, yıllarca HBO'nun "Curb Your Enthusiasm" dizisinde ve ABC'nin 10 sezon süren "The Goldbergs" dizisinde yer aldığı; ayrıca "Arabalar 2", "Oyuncak Hikâyesi" ve "WALL-E" gibi yapımlarda da seslendirme yaptığı düşünüldüğünde, 800 dolarlık bir ödeme için gösteriye çıkmaması şaşkınlıkla karşılandı. Ancak konuya yakın bir kaynak, meselenin paradan ziyade Garlin'in kişisel takıntılarıyla ilgili olabileceğini öne sürdü: "Jeff oldukça nevrotik biri olabilir. Bazı şeylere fazla takılıyor."

STAND-UP ONUN KÖKÜ

Her ne kadar oyunculuk kariyeriyle bilinse de Jeff Garlin aslında bir stand-up komedyeni. Kariyerine 1980'lerde doğduğu Chicago'da başlayan Garlin, o dönem Steve Carell ve Stephen Colbert gibi isimlerle birlikte ünlü Second City komedi grubunun da üyesiydi. Jeff Garlin cephesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak

Ülkede kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserkan gündüz:

biletim yokki bana ne aq

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması daha

Başsavcılık harekete geçti! Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.