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Chiba'da sel faciası: 10 can kaybı, 1499 bina su altında

Chiba'da sel faciası: 10 can kaybı, 1499 bina su altında
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Japonya'nın Chiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 10'a yükseldi, 1499 bina ve 1200 araç sular altında kaldı. Yetkililer, gece yağış uyarısı yaparak sel ve toprak kayması risklerine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Japonya'nın Chiba eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, bin 499 binanın sular altında kaldığı açıklandı.

Japonya'nın doğusundaki Chiba eyaletinde, 13 Ağustos gecesi itibarıyla etkili olan rekor düzeydeki yağışların yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu bir kez daha ağırlaştı.

Chiba Valiliği'nin açıkladığı son verilere göre, farklı bölgelerde meydana gelen sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. 709'u zemin üstünde, 790'ı zemin altında olmak üzere bin 499 binanın suların altında kaldığı belirtilirken, bugün öğlen saatleri itibarıyla 101 kişinin tahliye merkezlerinde kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. Bin 200 aracın sular altında kaldığını açıklayan yetkililer, birçok yolun hasarlı araçlar nedeniyle kapalı olması ve çekici yetersizliği nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarının zorlukla sürdürüldüğünü belirtti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede bu gece de yağış görülebileceği uyarısında bulunarak sel baskını ve toprak kayması risklerine karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Rekor düzeydeki yağışlar sel baskınlarına neden olmuştu

Japonya'nın Chiba eyaleti 13 Ağustos gecesi şiddetli yağışlara teslim olmuş, JMA eyaletin 12 saatte rekor düzeyde 348 mm yağış aldığını açıklamıştı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Chiba Valiliği'nden günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, sel baskınlarında 9 kişinin öldüğü, bin 87 binanın sular altında kaldığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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