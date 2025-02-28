ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Japonya'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Ofunato şehrindeki orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasında 1200 hektar ormanlık alan yok olurken, 3 bin 306 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Ofunato şehrinde 3 gündür devam eden orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. En az bin 200 hektarlık alan küle dönerken, 3 bin 306 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Komşu eyaletlerden bin 675 itfaiye personeli, çalışmalara destek olmak için bölgeye gönderildi. Japonya'nın Iwate eyaletinde bulunan Ofunato şehrindeki orman yangını 3'üncü gününde büyüyerek devam ediyor. Yerel yetkililer, dün bölgede cansız bedenine ulaşılan 1 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Yangın en az bin 200 hektarlık ormanlık alanı küle çevirirken, bin 340 hanede yaşayan 3 bin 306 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bugün itibarıyla 825 kişinin geçici merkezlere tahliye edildiği aktarıldı. Şu ana kadar 84 yapının hasar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte zararın boyutunun artmasının beklendiği ifade edildi.

ÇEVRE EYALETLERDEN DESTEK EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yerel itfaiye teşkilatlarının yangını söndürmede yetersiz kalması, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nı harekete geçirdi. Miyagi, Yamagata, Aomori, Akita, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, Tokyo, Saitama ve Chiba eyaletlerinden bin 675 itfaiye personeli, çalışmalara destek olmak için Ofunato şehrine gönderildi. Komşu eyaletlerden gönderilen hava araçlarının yanı sıra Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve polise ait helikopterlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Japonya'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı
img

Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
img

İmamoğlu'ndan 14 kişiye suç duyurusu! Aralarında gazeteciler de var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.