Japonya'da orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın Ofunato şehrinde 3 gündür devam eden orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. En az bin 200 hektarlık alan küle dönerken, 3 bin 306 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Komşu eyaletlerden bin 675 itfaiye personeli, çalışmalara destek olmak için bölgeye gönderildi. Japonya'nın Iwate eyaletinde bulunan Ofunato şehrindeki orman yangını 3'üncü gününde büyüyerek devam ediyor. Yerel yetkililer, dün bölgede cansız bedenine ulaşılan 1 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Yangın en az bin 200 hektarlık ormanlık alanı küle çevirirken, bin 340 hanede yaşayan 3 bin 306 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Bugün itibarıyla 825 kişinin geçici merkezlere tahliye edildiği aktarıldı. Şu ana kadar 84 yapının hasar gördüğü, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte zararın boyutunun artmasının beklendiği ifade edildi.

ÇEVRE EYALETLERDEN DESTEK EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yerel itfaiye teşkilatlarının yangını söndürmede yetersiz kalması, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nı harekete geçirdi. Miyagi, Yamagata, Aomori, Akita, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, Tokyo, Saitama ve Chiba eyaletlerinden bin 675 itfaiye personeli, çalışmalara destek olmak için Ofunato şehrine gönderildi. Komşu eyaletlerden gönderilen hava araçlarının yanı sıra Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve polise ait helikopterlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi.