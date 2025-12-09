Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında dün meydana gelen ve tsunami uyarılarının yapılmasına neden olan 7,5 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı.

EN AZ 30 KİŞİ YARALANDI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, bugün yaptığı açıklamada deprem nedeniyle en az 30 yaralanma ile 1 konut yangını meydana geldiğini ifade etti.

"BİLGİ VE UYARILARI MUTLAKA TAKİP EDİN"

Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan sakinlere 1 hafta boyunca Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ile yerel yönetimlerden gelen bilgi ve uyarıları takip etmeleri çağrısında bulunan Takaichi, "Normal sosyo-ekonomik faaliyetlerinizi devam ettirirken, güvenli tahliye alanları ile rotalarını belirlemek ve devrilme ihtimali bulunan mobilyaları sabitlemek gibi günlük deprem hazırlıklarını sürdürün ve muhtemel bir sarsıntıda tahliyeye hazır olun" ifadelerini kullandı.

"8 VEYA ÜZERİNDE BİR DEPREM İHTİMALİ VAR"

Japonya Afet Yönetimi Direktörü Tsukasa Morikubo ise dün gece kaydedilen 7,5 büyüklüğündeki depremin daha büyük sarsıntılara zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Morikubo, "Dünya genelinde şu ana kadar meydana gelen deprem istatistiklerine göre, Pazartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen depremin ardından Hokkaido açıklarındaki Japon Çukuru ve Chishima Çukuru'nda 8 veya üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelme ihtimali bulunuyor" açıklamasında bulundu. Bu büyüklükte bir depremin meydana gelip gelmeyeceğinin henüz belli olmadığının altını çizen Morikubo, "Ancak herkes canını korumak için önlem alma çağrılarına kulak vermeli" dedi.

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Depremin ardından Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için yapılan tsunami uyarısı sabahın erken saatlerinde kaldırılırken, bazı kıyı kesimlerinde yüksekliği 70 santimetreyi bulan tsunami dalgaları gözlemlendi.

NE OLMUŞTU?

Japonya dün merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7,5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) sarsıntının yerel saatle 23: 15'te, 50 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurmuştu. Önce 7,6 büyüklüğünde olduğu açıklanan, ancak daha sonra 7,5 olarak güncellenen deprem, Aomori'nin yanı sıra Iwate, Hokkaido, Miyagi ve Akita eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilmişti. Sarsıntı, başkent Tokyo ve çevresinde ise kısa süreli paniğe neden olmuştu.

Depremin ardından Aomori, Iwate ve Hokkaido eyaletleri için tsunami uyarısı yapılırken, yetkililer yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceğini açıklamıştı. Yetkililer yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceğini belirtmiş, kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere yüksek kesimlere ya da yapıların üst katlarına çıkma çağrısında bulunmuştu.