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Düzce'de jandarmadan yoğun operasyon: 17 aranan şahıs yakalandı

Düzce'de jandarmadan yoğun operasyon: 17 aranan şahıs yakalandı
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda ilde meydana gelen olayların yüzde 99’unu aydınlattı, çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi gözaltını aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda ilde meydana gelen olayların yüzde 99'unu aydınlattı, çeşitli suçlardan aranan 17 kişiyi gözaltını aldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında 184 olay meydana geldiği açıklandı. Yapılan açıklamada meydana gelen olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığı icra edilen huzur güven uygulamaları ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandığı bildirildi. Aramada 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 23 adet tabanca fişeği ele geçirildiği aktarıldı.

36 Kaçakçılık olayına müdahale

Düzce İl Jandarma Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 36 olaya müdahale edilirken 38 şahıs hakkında işlem yapıldığı, 1 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 493 gram kubar esrar, 25 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 218 kök kenevir bitkisi, 21 gram kenevir tohumu, 11 gram skunk, 6 adet sentetik ecza hapı, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bin 500 EURO nakit para, bin 590) TL nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildiği açıklandı.

5 bin 94 araç kontrol adildi

Trafik Jandarması tarafından icra edilen trafik denetim faaliyetlerinde ise 4 bin 982 araç, 112 motosiklet ve bin 701 şahıs denetlendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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