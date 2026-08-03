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Jandarma kayıp telefonu sahibine ulaştırdı

Jandarma kayıp telefonu sahibine ulaştırdı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kaybolan cep telefonu, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan cep telefonu, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Karabayır köyü mevkiinde cep telefonunu kaybettiğini belirten bir vatandaş, durumu Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde kapsamlı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda kayıp cep telefonu bulunurken, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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