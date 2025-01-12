Jandarma, intihar girişimindeki vatandaşı kurtardı

Jandarmadan hayat kurtaran müdahale

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde intihara teşebbüs eden 54 yaşındaki T.B., jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayata ipten alındı.

Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işyerinde intihar girişiminde bulunan T.B., devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkatli müdahalesi sayesinde kurtarıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan ekipler, işyerinin camını kırarak içeri girdi ve T.B.'yi ipten aldı. İlk müdahale jandarma tarafından yapıldıktan sonra T.B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bunalım nedeniyle intihar girişiminde bulduğu iddia edilen T.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.