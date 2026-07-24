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Bilecik'te Jandarmadan Hasat Sezonunda Yangın Önleme Denetimi

Bilecik'te Jandarmadan Hasat Sezonunda Yangın Önleme Denetimi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesi Tozman köyünde hasat sezonu öncesi çiftçi ve biçerdöver operatörlerine yangın risklerine karşı bilgilendirme yaptı. Denetimlerde yangın söndürme tüpü ve su tankeri bulundurma zorunluluğu kontrol edilirken, yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, sezon boyunca denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecek.

Bilecik'te jandarma ekipleri, hasat sezonunda yaşanabilecek yangınlara karşı sahada görev aldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde gerçekleştirilen faaliyette, hasat sırasında yangına neden olabilecek riskler anlatıldı. Ekipler, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının zorunlu olduğunu hatırlatırken, operatörlerin araçlarında bulunan söndürme tüpleri de tek tek kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca, her biçerdöverin çalıştığı alanda en az 2 bin litre kapasiteli bir su tankerinin hazır bulundurulması gerektiği vurgulandı. Çiftçilere ve operatörlere çıkabilecek yangınlara karşı alınması gereken tedbirler aktarılırken, yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı. Ekipler, vatandaşlara yangın ihbar süreci hakkında da kısa bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat sezonu boyunca tarım arazilerinde meydana gelebilecek yangınların önlenmesine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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