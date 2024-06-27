Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın davetiyle Jandarma Genel Komutanı Yozgat'a geldi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın davetiyle ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat'ın huzur şehri olduğunu belirtti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Orgeneral Çetin, jandarmanın faaliyetleri hakkında İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan'dan bilgi aldı. İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ise Orgeneral Çetin'e yapılacak olan jandarma yeni hizmet binası ile ilgili bilgi verdi. İl Jandarma Komutanlığının ardından Orgeneral Çetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Orgeneral Çetin, Vali Özkan ile Yozgat Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret ederek şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin ardından Orgeneral Çetin ve Vali Özkan beraberindekiler ile birlikte aynalı kahvede çay içip vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Orgeneral Çetin, bir vatandaşın asker yakını ile görüntülü görüşme yaptı.

"Yozgat'ta gelmekten mutluluk duydum"

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yozgat ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Burada sayın valimizi ziyaretten sonra şehit yakınlarımızı, gazilerimizi ziyaret ettik. Daha sonra çarşıda, pazarda vatandaşlarımız da sohbet ettik. Yozgat'ın huzur şehri olduğunu görmekten mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Müjdelerle geldi"

Orgeneral Çetin'in Yozgat'a müjdelerle geldiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, "Gerek cefası, gerek cesaretiyle ülkemizin, milletimizin huzur teminatı olan, kanun ordusu gerektiğinde hudutlarda kartalı olan jandarma teşkilatımızın genel komutanı, kıymetli komutanımızı Bozok Yaylası'nda yiğitler şehrinde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kıymetli komutanımız bugün, ziyaretleriyle birlikte bizlere jandarma teşkilatımıza müjdeleriyle geldi. Tabii bu vesileyle ilimize de Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın selamlarıyla geldiler. İnşallah jandarma teşkilatımız, komutanımızın ve Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu istikamette kanun ordusu olarak adaletin temsilcisi olarak yoluna devam edecektir. Tabii bugün güzel bir ziyaret oldu. Genel itibariyle bizler görev yaptığımız her yerde jandarmamızla, emniyetimizle ve diğer teşkilatlarımızla yol almaya devam ediyoruz. Ancak komutanımızın bize mülki idareye dönük bakış açısı ve destekleri de hiçbir zaman tartışma götürmez. Gerçekten ben bu vesileyle de komutanımıza ilimize olan ziyaretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT