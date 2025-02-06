Jandarma bidonla hayat kurtardı

Tunceli'de öğle saatlerinde Elazığ karayolunda bulunan Atatürk Viyadüğü'nde gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü'ne atladı.

SU BİDONLARINI GÖLE ATTI

Bu sırada eşiyle birlikte yoldan aracıyla geçen bir jandarma personeli, suya atlayan kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, otomobilinin bagajındaki su bidonlarını viyadükten göle attı.

YAŞAMA BİDONLARLA TUTUNDU

Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bidonlara tutunarak kıyıya ulaştı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.