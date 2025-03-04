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Jakarta'da Sel Felaketi: Bin 229 Kişi Tahliye Edildi

Jakarta'da Sel Felaketi: Bin 229 Kişi Tahliye Edildi
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Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonucu bin 229 kişi tahliye edildi. Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu birçok bölge sular altında kalırken, afet ajansı bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle bin 229 kişi tahliye edildi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'nın büyük bir bölümünde etkili olan yağışlar, sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Ciliwung Nehri'nin taşması sonucu başkentin doğu, batı ve güneyindeki 3 ilçe sular altında kaldı. Jakarta Afet Azaltma Ajansı (BPBD) tarafından yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde sel sularının 5 metreye kadar yükseldiği kentte, çok sayıda kara yolu da trafiğe kapandı. Açıklamada, selden etkilenen bin 200 kişinin 4 ilçede oluşturulan 11 tahliye merkezine yerleştirildiği belirtildi. Sel nedeniyle çok sayıda ev sular altında kalırken, afet ajansı, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sel bölgelerine sevk edildi.

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların önümüzdeki hafta boyunca Jakarta ve çevre şehirlerde devam etmesinin beklendiğini belirtti. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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