Haberler

İznik'teki Tarihi Bizans Çeşmesi Tahrip Edildi

İznik'teki Tarihi Bizans Çeşmesi Tahrip Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde, kültür varlığı olarak tescilli bir Bizans dönemine ait tarihi çeşme, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar gördü. Yöre halkı, çeşmenin korunması ve restore edilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Yukarı Göllüce köyünde, kültür varlığı olarak tescilli Bizans dönemine ait tarihi çeşme tahrip edildi.

Köydeki kerpiç bir evin dış duvarında yer alan ve geç Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi çeşme, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar gördü. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken yapının 2017 yılında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edildiği öğrenildi.

Tarihi çeşmenin, kerpiç evin duvarına sonradan parçalar halinde monte edildiği, ancak ne zaman ve kim tarafından buraya getirildiğinin bilinmediği belirtildi. Çeşmenin her iki yanında Bizans sanatını yansıtan çiçek motifli sütunlar bulunuyordu. Suyun aktığı mermer yalak kısmında ise dönemin izlerini taşıyan bir kitabe yer alıyordu.

Yöre halkı, çeşmenin tahrip edilmesine tepki göstererek yetkililerden yapının korunması ve restore edilmesi için adım atılmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.