İznik'teki Tarihi Bizans Çeşmesi Tahrip Edildi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Yukarı Göllüce köyünde, kültür varlığı olarak tescilli Bizans dönemine ait tarihi çeşme tahrip edildi.

Köydeki kerpiç bir evin dış duvarında yer alan ve geç Bizans dönemine ait olduğu belirlenen tarihi çeşme, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar gördü. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken yapının 2017 yılında Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edildiği öğrenildi.

Tarihi çeşmenin, kerpiç evin duvarına sonradan parçalar halinde monte edildiği, ancak ne zaman ve kim tarafından buraya getirildiğinin bilinmediği belirtildi. Çeşmenin her iki yanında Bizans sanatını yansıtan çiçek motifli sütunlar bulunuyordu. Suyun aktığı mermer yalak kısmında ise dönemin izlerini taşıyan bir kitabe yer alıyordu.

Yöre halkı, çeşmenin tahrip edilmesine tepki göstererek yetkililerden yapının korunması ve restore edilmesi için adım atılmasını istedi. - BURSA