Tarihi surların altında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cansız bedenin Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Recep Kuzu'ya ait olduğu belirlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cansız bedenin 29 yaşındaki Recep Kuzu'ya ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Yeşilcami Mahallesi'nde, sabah saatlerinde surların yanında hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS TAHKİKATI DEVAM EDİYOR

Erkek şahsın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi ardından kimliği belli olan kişinin Orhangazi'ye bağlı Keramet Mahallesi'nden Recep Kuzu (29) olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
