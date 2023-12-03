İznik'te İki Katlı Binanın Bacasında Yangın Çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde, iki katlı bir binanın çatı katındaki bacada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Mahalle sakinleri panik yaşadı.
Bursa'da baca yangını paniği
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde Beyler Mahallesinde iki katlı binanın bacasında yangın çıktı. Yangında etkilenen olmazken mahalle sakinleri panik yaşadı.
Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi Ziya Özbek sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. İki katlı binanın çatı katında bulunan bacada henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.