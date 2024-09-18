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İznik'te Aranan Şahıslara Şok Operasyon

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Bursa'nın İznik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. ile birlikte başka aranan şahıslar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven için operasyonlarına devam ediyor.

İznik'te aranan şahıslara şok operasyon

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. yapılan operasyonla gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son yapılan operasyonda, 35 suç kaydı bulunan ve 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.A., hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan E.A., uyuşturucu madde suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan B.O. ve dolandırıcılık suçundan 17 yıl hapis cezası ile aranan A.C. cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

İznik'te Aranan Şahıslara Şok Operasyon
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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