İznik Gölü'nde Boğulan Kuzenler Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

İznik Gölü'nde Boğulan Kuzenler Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde serinlemek amacıyla suya giren kuzenler Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) boğularak hayatını kaybetti. Cenazeleri, Gemlik'te öğle namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İznik Gölü'nde serinlemek isterken boğulan kuzenler Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8), Gemlik'te kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde serinlemek isterken hayatlarını kaybeden iki kuzen Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8), gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi İznik Gölü Çamlık sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gemlik'ten aileleriyle birlikte piknik yapmak üzere göle gelen Berat Anıl Yılmaz (9) ve Yener Çakır (8) isimli kuzenler serinlemek amacıyla göle girdi. Bir süre sonra çocuklardan haber alınamaması üzerine aileler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan ilk incelemede çocuklara ait terliklerin su kenarında olduğu tespit edildi. Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından çocukların, gölde bulunan Devlet Su İşleri'ne ait sulama pompasının su toplama bölgesine sürüklendikleri ortaya çıktı. Çocukların cenazeleri, Mudanya Deniz Polisi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu su altından çıkarıldı.

Berat Anıl Yılmaz ve Yener Çakır'ın cenazeleri, bugün öğle namazına müteakip Gemlik'teki Mevlana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye aileleri, yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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