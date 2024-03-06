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İzmit'te Bir Kişi Yüksek Hızlı Tren Hattına Atladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı. Şahıs hayatını kaybederken, meraklı vatandaşlar köprüden polis ekiplerinin çalışmalarını seyretti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi Yüksek Hızlı Tren hattına atladı. Şahıs hayatını kaybederken, meraklı vatandaşlar köprüden polis ekiplerinin çalışmalarını seyretti.

Olay, 14.00 sıralarında D-100 karayolu Halkevi köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre 32 yaşındaki Nuri D., yaya köprüsünden kendisini tren yoluna attı. Polis ve ekipleri olay yerine sevk edilirken, yapılan incelemede kafa üstü düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın düştüğü hat üzerindeki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Vatandaşlar ise olayı film seyreder gibi seyretti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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