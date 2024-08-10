İzmit'te 51 işletme denetlendi, 958 kişi ve 45 araç kontrol edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 2 günde 51 işletme denetlenerek 958 şahıs ve 45 araç kontrol edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 9-10 Ağustos tarihinde İzmit ilçesinde toplam 51 işletmede denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 9 işletmeye 4207 sayılı kanuna aykırılık (Sigara içmek), 1 işletmeye ruhsatsız canlı müzik yayını yapmak, 6 işletmeye mesul müdür bulundurmamak, 1 işletmeye 1774 sayılı kanuna aykırılık (Kimlik bildirmemek), 1 işletmeye işgaliye makbuzu ibraz edememe, 1 işletmeye yetkisiz güvenlik bulundurmaktan işlem yapılarak toplam 19 işletme hakkında tutanak tanzim edildi. Yapılan denetimlerde toplam 958 şahıs ve 45 araç kontrol edildi. 6 araç sürücüsüne ise 7 bin 404 TL cezai işlem uygulandı. Bir işletmede de 18 yaş altı şahıs olduğu tespit edilerek gerekli işlemler için kişiler Saraybahçe Polis Merkezine teslim edildi. - KOCAELİ