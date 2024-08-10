İzmit'te 51 işletme denetlendi, 958 kişi ve 45 araç kontrol edildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 51 işletme kontrol edildi, 958 kişi ve 45 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda çeşitli kanuna aykırılıklar tespit edilerek işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince 2 günde 51 işletme denetlenerek 958 şahıs ve 45 araç kontrol edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 9-10 Ağustos tarihinde İzmit ilçesinde toplam 51 işletmede denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 9 işletmeye 4207 sayılı kanuna aykırılık (Sigara içmek), 1 işletmeye ruhsatsız canlı müzik yayını yapmak, 6 işletmeye mesul müdür bulundurmamak, 1 işletmeye 1774 sayılı kanuna aykırılık (Kimlik bildirmemek), 1 işletmeye işgaliye makbuzu ibraz edememe, 1 işletmeye yetkisiz güvenlik bulundurmaktan işlem yapılarak toplam 19 işletme hakkında tutanak tanzim edildi. Yapılan denetimlerde toplam 958 şahıs ve 45 araç kontrol edildi. 6 araç sürücüsüne ise 7 bin 404 TL cezai işlem uygulandı. Bir işletmede de 18 yaş altı şahıs olduğu tespit edilerek gerekli işlemler için kişiler Saraybahçe Polis Merkezine teslim edildi. - KOCAELİ