İzmir Urla'da Yangın Kontrol Altına Alınıyor

İzmir Urla'da Yangın Kontrol Altına Alınıyor
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İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına bölgeden takviye ekipler sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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