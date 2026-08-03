İzmir merkezli 3 ilde haraç çetesine operasyon

İzmir merkez ve ilçelerindeki işletmeleri silah zoruyla ele geçirdiği ve mağdurlardan haraç topladığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik 3 ilde 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini H.E. isimli şüpheli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı araştırma ve delillendirme çalışmaları neticesinde, İzmir merkez ile birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığını belirleyen ekipler, suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 ayrı örgütsel eylemi de açığa çıkardı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarını işlediği değerlendirilen örgütün halen başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu bulunduğu belirlendi.

3 ilde 36 şüpheliye eş zamanlı baskın

Soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul'da 2 ve Ankara'da 1 şüphelinin bulunduğu iller de dahil toplam 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Halihazırda tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi yönünden ise ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaların ayrıca yürütüleceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı