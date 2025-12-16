İzmir polisinden şok operasyonlar: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, aranan 329 şahıs yakalandı

İzmir'in en kalabalık ikinci ilçesi olan Karabağlar'da polis ekipleri tarafından son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı denetim ve operasyonlarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlara büyük darbe vurulurken, çeşitli suçlardan aranan 329 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 304,25 gram narkotik madde ile 18 bin 563 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna yönelik gerçekleştirilen 15 ayrı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 135 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ruhsatsız silah ve kesici aletlere yönelik yapılan çalışmalarda ise 6 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 6136 Sayılı Kanun kapsamında bıçak ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 6136 SKM kapsamında 17 ayrı olayda 20 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, yürütülen denetim ve uygulamalarda; uyuşturucu madde ticareti suçundan 22 yıl, hırsızlık suçlarından 17 yıl, kasten yaralama suçundan 13 yıl ve dolandırıcılık suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında yer aldığı toplam 329 aranan kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR