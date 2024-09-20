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İzmir'de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu!

İzmir'de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu!
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İzmir'de yaşanan trafik kazasında 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan Y.İ.K. isimli sürücüye verilen ceza belli oldu. Mahkeme, 19 yaşındaki sürücüye 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 30 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı trafik kazasında mahkeme kararını verdi. Kazaya sebep olan 19 yaşındaki sürücü Y.İ.K.'ye, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.İ.K, SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan gelen trafik raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Sanık avukatları, raporda eksiklikler olduğunu öne sürerek raporun yenilenmesini ve sollama öncesinde sinyal verilip verilmediğinin tespit edilmesini talep etti. Ancak, Cumhuriyet savcısı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını ve cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep etti.

Sanık avukatları, Y.İ.K.'nin kazayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini savunarak, yaşının küçük olduğunu ve olayın basit bir taksirle meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, kazadan sonra sanığın teslim olduğunu ve 1 yıldır ehliyet sahibi olduğunu vurgulayarak, müvekkillerinin alt sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Y.İ.K. ise son savunmasında beraatini talep etti.

Mahkeme, sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, suçun "bilinçli taksirle" işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarılmasına karar verdi. Sanık için herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

30 Haziran 2023 tarihinde İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada, Y.İ.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, "makas atma" olarak bilinen şerit ihlalleri yaparken Özcan Özer'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan araç, refüjü aşarak karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kaza sonucunda Özcan Özer, eşi Sibel Özer, oğlu Ali Alperen Özer, ablası Şengül Akbaş ve minibüsteki yolcu Mustafa Kemal Karaca hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 20 kişi de yaralandı.

Sanık Y.İ.K, olayın ardından gözaltına alınmış ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı. Sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Menderes Mahkeme trafik İzmir Kaza

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