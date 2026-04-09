İzmir'deki polis merkezi saldırısı davasında ara karar açıklandı

İzmir'in Balçova ilçesinde 3 polisin şehit düştüğü silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu şüphelilerin mevcut hallerinin devamına ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025 tarihinde şüpheli E.B. (17) pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı. Saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ ile silah sesleri üzerine bölgeye giden 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir şehit oldu. Çıkan çatışmada şüpheli şahıs bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından hazırlanan 58 sayfalık iddianamenin kabul edilmesiyle sanıklar İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu şüpheli E.B., tutuklu babası N.B. ve tutuksuz annesi A.B. ile müşteki avukatları, mağdur aileler ve saldırıda yaralanan polis memuru Murat Dağlı hazır bulundu. İddianamede adı geçen diğer 10 sanığın dosyası ise bu davadan ayrıldı. Şüpheliler hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şehit aileleri en ağır cezayı istedi

Şehit Hasan Akın'ın babası Ferhat Akın, sanığın polislerin kafir olduğunu söylediğini, oğlunu şehitliği anlatarak yetiştirdiğini ve evladının şehit düştüğünü belirtti. Ferhat Akın, şüpheli E.B.'nin, annesinin ve babasının tutuklanmasını, ayrıca şüpheliye çocuk değil yetişkin muamelesi yapılarak en ağır cezanın verilmesini istediğini kaydetti. Şehit Hasan Akın'ın annesi Fatma Akın ise sadece adalet beklediğini ve devletine güvenmek istediğini ifade etti.

Saldırganın yaşına bakılmaksızın cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Ömer Amilağ'ın kardeşi Zekiye Amilağ, ağabeyini vuran zanlının 18 yaşından küçük olmasına rağmen en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti. Ömer Amilağ'ın ağabeyi Fatih Amilağ da zanlı hakkında en ağır cezanın verilmesini talep ettiğini dile getirdi. Yaşadıkları acının büyüklüğünü anlatan Ömer Amilağ'ın annesi Fatma Amilağ, oğlunun kanının yerde kalmamasını beklediklerini söyledi. Fatma Amilağ, kendi ciğerlerinin yandığını ve başka kimsenin ciğerinin yanmamasını dilediğini kaydetti. Ömer Amilağ'ın babası Mahmut Amilağ da ailenin hukuki süreçteki beklentisini yineleyerek adalet istediğini vurguladı.

Mahkemeden tutukluluğa devam kararı

Savunmalar ve beyanların ardından mütalaa sunan iddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı ve tutuksuz sanık A.B.'nin tutuklanması yönünde görüş bildirdi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, şüphelilerin mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca şüpheli E.B. için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 28 Temmuz'a erteledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı