İzmir'deki kozmetik deposu yangınında 2 işçinin ölümüyle ilgili 2 firma yetkilisi tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında 2 işçinin ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 firma yetkilisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz çarşamba günü sabah saatlerinde Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kozmetik deposunda bulunan işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangında depoda bulunan kozmetik ürünlerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilirken, yangında Kadir Zor adlı işçi hayatını kaybetti.

Bir aracın da zarar gördüğü olayda itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, yaralı durumda olan ve hayatını kaybeden Kadir Zor ile ağabey kardeş oldukları öğrenilen Mustafa Zor'un yanı sıra diğer yaralılar Abdullah Genç ile Yelit Özçelik ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yelit Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

2 firma yetkilisi tutuklandı

Durumları ağır olan diğer 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR