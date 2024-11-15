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İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı

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İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verildi. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmanda ara karar açıklandı.

Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutukluluğunun devamına karar verdi. İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda şube müdürü tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve İZSU'da Kanalizasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Barış Koç'un devlet memuru olmaları gerekçesiyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.

OLAY VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti. Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmış, 6'sının dosyası ayrılmıştı. İddianamede 42 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22,5'ar yıla kadar hapsi isteniyor. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkların, tamamının savunmaları ikinci celse itibarıyla alınmış oldu.

İzmir'deki elektrik akımı faciasında ara karar açıklandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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