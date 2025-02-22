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Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

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İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan M.E. adlı şüphelinin, ifadesi ortaya çıktı. M.E.'nin, daha önce ortak iş yaptığı diş hekiminin, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ortak iş yaptığı diş hekimini tabancayla başından vurdu. Kan donduran olayda şüpheli, vurduğu diş hekiminin telefonundan videosunu çekip annesine gönderdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki apartmanında Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti.

KANLAR İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜNÜ ANNESİNE GÖNDERDİ

M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi M.E.'yi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı.

Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

10 YIL ÖNCE ORTAK İŞ YAPMIŞLAR

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptıkları, Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi.

ÇOCUKLARININ BİYOLOJİK BABASI DİŞ HEKİMİ ÇIKTI

M.E. ifadesinde de 2 yıl önce eşi ile Mustafa Emrah Düşmez arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrenip boşandığını, 4 ay önce şüphe üzerine DNA testi yaptırdığı eski eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babalarının da Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunu DNA testiyle öğrendiğini söyleyen M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKucucek Dogalgaz:

kimse kimseyi durduk yere vurmaz. hak etmiş

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Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

ceza almaması lazım olay doğruysa

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Haber YorumlarıMiraç:

keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

doğru ise iyi yapmış nammususlar yaşamamalı

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

Arkadaşın eşine yan gözle bakmak nedir, Allah ahlak versin bu millete,

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