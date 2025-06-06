İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Geçişi Engellendi

İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Geçişi Engellendi
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İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde, yurt dışına yasa dışı geçiş girişinde bulunan 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. İki göçmen kaçakçısı da yakalandı.

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde, yurt dışına yasa dışı yollarla geçiş girişiminde olan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 47 düzensiz göçmen karaya çıkartılırken 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Haziran saat 01.00'de Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-177) tarafından kurtarıldı. Lastik botta bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi de ekipler tarafından yakalandı. Aynı gün saat 06.25'te ise, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-22) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, göçmen kaçakçısı şüphelileri ise haklarında yasal işlemler başlatılarak karakola götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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