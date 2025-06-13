İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Baskını: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Baskını: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'da uyuşturucu ticareti yapan bir eve gerçekleştirilen polis baskınında, 1.340 gram esrar, 12 gram kokain ve 10.505 TL nakit para ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılan eve koçbaşıyla kapıyı kırarak giren polis, yüklü miktarda uyuşturucu ve satışından elde edilen nakit para ele geçirdi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Goncalar Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat sonrası, koçbaşıyla kapıyı kırarak adrese baskın gerçekleştiren ekipler tarafından yapılan aramada, 37 ayrı poşet içerisinde toplamda bin 340 gram esrar, 12 gram kokain maddesi, uyuşturucu nitelikli 2 hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen 10 bin 505 TL ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.C.(29) ve T.Y.(22), sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, O.E.(23) adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.