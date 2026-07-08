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Polisten kaçan motosikletliden 1 kilo 200 gram uyuşturucu çıktı

Polisten kaçan motosikletliden 1 kilo 200 gram uyuşturucu çıktı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde arsada gizlediği uyuşturucuyu alıp motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde arsada gizlediği uyuşturucuyu alıp motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli, polis kovalamacasıyla yakalanıp tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Ö.A. (34) isimli şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sırasında şüphelinin, bir arsa içerisine gizlenmiş haldeki poşeti alarak motosikletle bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı tespit edildi. Harekete geçen polis ekiplerini fark edip kaçmaya başlayan şüpheli yaşanan kovalamacada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Üzerinde poşet içerisinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirilen şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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